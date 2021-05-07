Энтони Блинкен признался, что некоторые действия США подрывают миропорядок Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета Безопасности ООН признал, что некоторые действия американских властей подрывали миропорядок.

- Все должны нести ответственность за верность обязательствам, которые мы приняли на себя добровольно. Это касается и Соединенных Штатов. Я знаю, что некоторые наши действия в последние годы подрывали порядок, основанный на правилах, и заставляли других задаваться вопросом, привержены ли мы все еще ему, — сказал Блинкен.

Ранее Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе возможной встречи с российским коллегой Владимиром Путиным хотел бы обсудить стабилизацию российско-американских отношений.При этом он отметил, что Соединенные Штаты предпримут ответные меры, если "Россия решит действовать безрассудно".