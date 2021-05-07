Андрей Турчак посетил "Поезд Победы" в Москве после обновления

Андрей Турчак одним из первых посетил "Поезд Победы" в Москве после обновления

Секретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак одним из первых посетил обновленную экспозицию "Поезд Победы" на Белорусском вокзале в Москве.

Во время обновления к составу добавили вагон, посвященный защитникам Брестской крепости – солдатам и командирам Красной Армии, а также женщинам и детям тех, кто принял первый немецкий удар на себя.

Турчак посетил фрагмент довоенной жилой квартиры, затем — фрагмент ДОТа. Также в составе есть вагоны, посвященные блокадному Ленинграду, концелагерям, Сталинградской битве и Победе. В одном из вагонов запечатлены солдаты, которые не дожили до конца войны.

- Создателям удалось вместить все — и тяжесть, и горечь, и лишения, и саму Победу. Проект отвечает на вопрос, почему по прошествии стольких лет мы продолжаем отдавать дань памяти тем, кто погиб в те годы, трудился в народном хозяйстве, восстанавливал экономику нашей страны, — сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета ЕР считает, что на фоне посягательств на историческую память подобных проектов должно быть больше.

- Чем дальше от тех событий, тем меньше их свидетелей. И тем больше попыток переписать историю, оправдать нацистских преступников, стереть из памяти подвиг нашего народа. Поэтому такие современные проекты, как "Поезд Победы" - это как хорошая прививка для нашей молодежи, — сказал Турчак.

"Поезд Победы" — единственный в мире передвижной музей. Основу экспозиции составляет история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана-железнодорожника. Прототипом главного героя экспозиции является Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, водившая в период Великой Отечественной войны поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Поезд впервые запустили в октябре 2020 года. За все время музей посетили 85 тысяч человек. Состав прошел через 38 городов в 27 субъектах России.