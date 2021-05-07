Автовладельцам рассказали о восьми неочевидных штрафах Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российским автовладельцам рассказали, за какие мелкие нарушения можно получить штраф.

Как передает портал Autonews, одно из таких штрафов касается зеркала заднего вида, за отсутствие которого водителю грозит штраф в 500 рублей, а также запрет продолжать движение на автомобиле до устранения нарушения. Данное правило также касается каршеринга.

За стоянку с нарушением разметки согласно части 1 статьи 12.16 КоАП можно получить штраф в 500 рублей. Как уточняется, в стране все чаще используют дорожные камеры для отслеживания подобных нарушений.

Также запрещено оставлять машину под знаком «Парковка только для резидентов», за подобное правонарушение предполагается штраф в 2,5 тысячи рублей.

За парковку в закругленных треугольниках по краям выездов и заездов во дворы и другие прилегающие территории штраф согласно части 4 статьи 12 КоАП составит 2 тысячи рублей, а жителям Москвы и Санкт-Петербурга за это нарушение придется запалить 3 тысячи рублей. Кроме того, автомобиль могут эвакуировать.

Заезд на «островок безопасности» разрешен только, если остановка в другом месте представляет большую угрозу. В другом случае могут вынести предупреждение или придется заплатить штраф в 500 рублей.

Трещина на лобовом стекле со стороны водителя размером более десяти сантиметров может обойтись штрафом в 500 рублей и запретом продолжить движение на автомобиле.

Статье 12.5 КоАП запрещает установку не предусмотренных конструкцией авто спойлера, багажника, фаркопа и любого другого оборудования без разрешения. Тоже относится к шинам не по одобренному автопроизводителем типоразмеру.