Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире7 мая 2021 17:22

Прядь волос Курта Кобейна продадут на аукционе

Стартовая цена лота составляет 2,5 тысячи долларов
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий
Прядь волос Курта Кобейна продадут на аукционе

Прядь волос Курта Кобейна продадут на аукционе

Фото: Википедия

Американский аукцион автографов и памятных вещей Iconic Auctions выставил на продажу необычный лот - прядь волос основателя группы Nirvana Курта Кобейна, которую музыканту состригли в 1989 году во время гастролей в поддержку выхода дебютного альбома Bleach.

Волосы Кобейну постригла его приятельница Тесса Осборн, которая и сохранила прядь волос на память. После смерти основателя группы Nirvana она подарила волосы художнице Николь Де Поло, позже они оказались у коллекционера Джону Резникоффу. Его коллекция волос знаменитостей попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Прядь волос Курта Кобейна продадут на аукционе. Фото: Iconic Auctions

В комплект к пряди идут фотографии знаменитого музыканта, которые сделаны во время стрижки. Представители аукциона уверяют, что лот единственный в своем роде, и волосы Кабейна больше никто не продает.

Стартовая цена лота составляет 2,5 тысячи долларов.