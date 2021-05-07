Эстония снова обвинила российский самолет Ил-96 в нарушении воздушной границы

В Эстонии обвинили российский самолет Ил-96 в нарушении воздушной границы Фото: Иван МАКЕЕВ

Эстонские военные обвинили российский самолет Ил-96 в нарушении воздушной границы недалеко от острова Вайндлоо.

- Российский самолет Ил-96 в пятницу без разрешения вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии, — заявила пресс-служба главного штаба сил обороны Эстонии.

6 мая министерство иностранных дел Эстонии подало России ноту протеста из-за нарушения воздушной границы вблизи острова Вайндлоо российским самолетом. Как сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, в первой половине дня в среду, 5 мая, в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо без разрешения вошел российский самолет Ил-96. По его словам, воздушное судно провело в воздушном пространстве страны около минуты.