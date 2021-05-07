В США слониха судится с зоопарком из-за принудительного содержания в неволе Фото: REUTERS

В Апелляционный суд штата Нью-Йорк принял к рассмотрению иск слонихи Хэппи против зоопарка Бронкса. Речь идет о принудительном содержании животного в неволе.

Интересы слонихи представляет неправительственная организация Nonhuman Rights Project. Правозащитники от лица Хэппи жалуются на условия содержания животного, требуя признать право на физическую свободу и перевода в заповедник.

Как уточняют, Хэппи появилась на свет в дикой природе в 1971 году. Вероятно, место ее рождения был Таиланд, а в США она попала вместе с шестью другими слонятами, которым дали имена гномов из сказки о Белоснежке.

Слониха оказалась в зоопарке Бронкса в 1977 году и почти 20 лет прожила в одиночестве из-за того, что других слонов переселили или усыпили. По словам зоозащитников, большую часть своего времени Хэппи проводит в скрытой от посетителей тесной клетке и очень страдает. Они напоминают, что слоны - животные социальные, что, возможно, и оказывает такое влияние на Хэппи.

В 2018 году организация Nonhuman Rights Project уже подавала иск от имени слонихи. В разное время его подали в более чем 20 судов США, однако ранее его нигде не рассмотрели. По мнению сотрудников зоопарка, вопросы содержания животных должны решать компетентные специалисты, а не судьи. Зоопарк также отрицает, что слониха живет в изоляции.