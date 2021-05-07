Умер Владимир Качан, народный артист России Фото: "КП" Архив

В пятницу, 7 мая, на 74-м году жизни умер Народный артист России Владимир Качан. Причиной смерти актера стали осложнения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз.

«Владимир Качан скончался час назад в Коммунарке от коронавируса», - приводит РИА Новости слова художественного руководителя театра.

Как уточняется, о похоронах и прощании с артистом сообщат позже, но, по словам Райхельгауза, прощание обязательно состоится в театре.

После учёбы в Щукинском Владимир Качан попал в труппу МТЮЗа, где сыграл роли в спектакле «Я, бабушка, Илико и Илларион» и «Трёх мушкетёрах». В тот же период его пригласил в свой эстрадный оркестр Леонид Утёсов, и на протяжении семи лет артист совмещал работу в театре и оркестре. В 1980 году актер перешёл в Московский драматический театр на Малой Бронной, где играл главную роль в спектакле «Лето и дым».

Последние годы Качан был ведущим артистом театра «Школа современной пьесы». Кроме того, он писал музыку, книги и снимался в кино.