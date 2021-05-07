Возбуждено уголовное дело о пожаре в сварочном цехе в Мытищах

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ: «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам Фото: Артем КИЛЬКИН

После пожара в сварочном цехе в Мытищах следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России: «Ппричинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

«По факту гибели людей в результате пожара в частном автосервисе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - говорится в сообщении пресс-службы областного главка СКР.

Уточняется, что в частном автосервисе, расположенном на улице 3-я Новая, произошло возгорание после хлопка газового баллона.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в пятницу, 7 мая, в подмосковных Мытищах произошел пожар в сварочном цехе, в результате погибли пять человек, один пострадал и был доставлен в больницу.

Сообщалось также, что огнем охвачено нежилое двухэтажное здание, где находятся кислородные баллоны, одиннадцать из которых вынесли из здания. Кроме того, пожарные вынесли из горящего здания один баллон с пропаном, однако угроза взрыва сохраняется.

По предварительным данным, сварочный цех горит по всей площади - 225 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 20:18 по московскому времени.