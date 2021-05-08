Диетолог рассказала, как избавиться от лишнего веса без тяжёлых упражнений

Арина Скоромная порекомендовала для избавления от "зимнего жира" ходьбу в гору Фото: Instagram.com

Избавиться от лишнего жира, набранного за зиму, можно без тяжёлых упражнений, заявила диетолог-нутрициолог и ведущая рубрики о фитнесе на телеканале "Пятница" Арина Скоромная. Она рассказала, что с наступлением тепла самой комфортной нагрузкой станет быстрая ходьба от 20 минут в день.

- Если мы говорим про похудение, то лучше всего подойдет быстрая ходьба. Скорость должна быть от 5 до 7 километров в час. Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы. Так что от подъема в горку больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости, - рассказала Скоромная радио Sputnik.