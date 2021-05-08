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Политика8 мая 2021 11:13

Владимир Зеленский напомнил об участии украинцев в Великой Отечественной войне

Президент Украины заявил, что важно помнить: "нацизм был абсолютным злом"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Владимир Зеленский в преддверии Дня Победы напомнил о важности сохранять память о трагических событиях Великой Отечественной войны

Владимир Зеленский в преддверии Дня Победы напомнил о важности сохранять память о трагических событиях Великой Отечественной войны

Фото: REUTERS

Русские и украинцы вместе победили во Второй мировой войне, напомнил президент Украины Владимир Зеленский в своём Теlеgrаm-канале.

Он также отметил, что, произнося слова "никогда снова", люди чаще всего имеют в виду "никогда не забыть", и именно поэтому многие страны празднуют День памяти и примирения. Зеленский отметил, что эта годовщина помогает понимать и сохранять историю.

- Потому что она [победа]- общая, одна на всех в мире. Чтобы никогда не забыть, что нацизм был абсолютным злом. И любой из тех, кто пытается оправдывать его, заслуживает только осуждения, - заявил украинский президент.