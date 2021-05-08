В Главном храме Вооруженных сил состоялся торжественный молебен в честь Победы

Сегодняшнее пасхальное богослужение в Главном храме Вооруженных сил РФ было приурочено к празднованию главного Дня Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Главном храме Вооружённых сил России в подмосковной Кубинке провели торжественный молебен в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве также уточнили, что служение Божественной литургии провёл викарий Святейшего патриарха Московского и всея Руси, председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Бронницкий Савватий.

Музыкальное сопровождение литургии исполнили хор инженерных войск ВС РФ "За веру и Отечество" и артисты Академического ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова.

В Минобороны также отметили, что военнослужащие, гражданские сотрудники ведомства и их близкие посетили 8 мая 2021 Главный храм Вооружённых сил России, чтобы поблагодарить Бога за "дарование победы в Великой Отечественной войне".

Завтра, 9 мая, в парке "Патриот" на экранах Соборной площади Главного храма пройдёт трансляция парада Победы.