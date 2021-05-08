Песков: Погода может повлиять на воздушную часть Парада Победы

Погода может повлиять на воздушную часть парада Победы, заявил Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что завтра, 9 мая 2021 года, погода может повлиять на воздушную часть парада Победы на Красной площади, передаёт РИА Новости.

Напомним, по данным ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве может выпасти до пяти миллиметров осадков, а температура воздуха прогреется днём до плюс 14 градусов.

При этом утром, с 9 до 11 часов по московскому времени, ожидается пасмурная погода с низкими облаками, которые рассеются к 20:00.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, в военном Параде в Москве примут участие более 12 тысяч военнослужащих, а в механизированной колонне проедет свыше 190 единиц вооружения и военной техники.