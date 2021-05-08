Умер Пол Ван Дорен, сооснователь компании Vans

Один из основателей компании по производству одежды и обуви Vans Пол Ван Дорен умер в возрасте 90 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один из основателей компании Vans Пол Ван Дорен умер в возрасте 90 лет. Несколько дней назад он опубликовал книгу "Подлинность: мемуары основателя Vans".

О смерти сооснователя бренда сообщили в Instagram корпорации, не разглашая причины.

- Пол был не просто предпринимателем — он был новатором. Компания The Van Doren Rubber — вершина экспериментов и упорной работы в обувной промышленности. Смелые эксперименты Пола в области дизайна, распространения и маркетинга продукции, наряду с его умением работать с цифрами и эффективностью, превратили семейный обувной бизнес во всемирно признанный бренд, - сказано в заявлении представителей Vans.

Пол Ван Дорен с братом Джеймсом и компаньоном Гордоном Ли в 1966 году открыли первый магазин Vans. Они назвали его "Van Doren Rubber Company", а сократили до "Vans" только в 1970-м. В 1988-м году они продали компанию, и сейчас она входит в состав VF Corporation.

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