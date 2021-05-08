Ливень перед Днем Победы: На Москву обрушилось 60% месячной нормы осадков

На Москву обрушилось 60% месячной нормы осадков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти 60% месячной нормы осадков обрушилось на столицу 8 мая в преддверии Дня Победы. В московском метеобюро уточнили, что прекращения дождей стоит ожидать не ранее утра воскресенья. По словам синоптика, месячная норма осадков для мая в Москве составляет 51 мм.

Ранее синоптики центра Фобос предупреждали о предстоящем рекорде по количеству осадков, которые обрушатся на Москву 8 мая. По словам синоптиков 60% для 8 мая 2021 года - это рекорд, который ранее был установлен в 2017 году. Тогда на столицу обрушилось 57% осадков.

Скопление воды в середине дня зафиксировали на Смирновской улице в подмосковных Люберцах, где после ливня затопило дорогу. По словам очевидцев, машины передвигаются в огромных лужах глубиной почти по капот.

Также из-за сильного ветра с порывами до 15-17 м/с в Москве 8 мая действует повышенный, «желтый» уровень погодной опасности.