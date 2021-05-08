Жертвами взрывов возле школы в Кабуле стали 37 человек, ранены 56

Пострадавших при взрывах развозят по больницам города Фото: REUTERS

В субботу, 8 мая, возле государственной школы для девочек в западной части Кабула прогремели несколько взрывов. В результате, по предварительным данным, погибли по меньшей мере 37 человек, еще 56 получили ранения различной степени тяжести, передает местный телеканал 1TV со ссылкой на министерство внутренних дел Афганистана.

По данным афганского МВД, рядом со стенами учебного заведения произошло не менее трех взрывов, большинство жертв и пострадавших – ученицы школы. Раненых развозят по больницам города. В министерстве добавили, что это только предварительная информация, число погибших и пострадавших может увеличиться.

Президент Афганистана Ашраф Гани назвал произошедшее терактом и обвинил в этой атаке боевиков «Талибана»*. Между тем, по данным телеканала, талибы* уже заявили о своей непричастности к нападению и осудили теракт возле школы для девочек.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.