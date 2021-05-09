Стрельба в США: три человека погибли, двое ранены

Случаи стрельбы в США - не редкость Фото: REUTERS

В субботу, 8 мая, неизвестный открыл стрельбу по людям в пригороде Балтимора (штат Мэриленд), в результате погибли три человека, еще двое получили огнестрельные ранения. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как критическое, передает телеканал ABC.

Сообщение о выстрелах и пожаре в жилом доме поступило в правоохранительные органы округа Балтимор ранним утром, полицейские незамедлительно выехали по вызову. На месте происшествия они увидели вооруженного мужчину, открыли по нему огонь на поражение. К приезду стражей порядка два человека были уже мертвы, в доме офицеры полиции обнаружили еще двоих раненых.

Отмечается, что огонь, вспыхнувший в здании, где произошла стрельба, перекинулся на два соседних. К этому часу пожар уже потушили.

Полиция выясняет все обстоятельства и причины произошедшего, устанавливает личность предполагаемого стрелка.

Стоит отметить, что случаи применения огнестрельного оружия в США – не редкость. Например, как писал сайт kp.ru, в результате стрельбы 1 мая в Вашингтоне серьезно пострадал ребенок: семилетняя девочка получила сквозное огнестрельное ранение в грудь и была доставлена в больницу в критическом состоянии.