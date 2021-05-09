Спасатели Камчатки нашли обгоревшие остатки вертолета Ми-2

Вертолет Ми-2 пропал 8 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ранним утром в воскресенье, 9 мая, спасатели Камчатки в районе лесного массива поселка Чапаевка обнаружили обгоревшие остатки пропавшего накануне частного вертолета Ми-2. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС. Судьба людей, которые были на его борту, пока неизвестна.

«Остатки вертолета найдены в районе лесного массива поселка Чапаевка. Данных о судьбе пассажира и экипажа пока нет. Обстоятельства произошедшего выясняются», - говорится в сообщении главного управления спасательного ведомства по Камчатскому краю.

Напомним, как писал сайт kp.ru, частный вертолет Ми-2 с экипажем из двух человек и грузом на борту, пропал днем 8 мая, когда летел из Елизово в сторону реки Островной. Пилот воздушного судна, которое выполняло коммерческий полет, не вышел на связь в установленное время – в 9:45 мск.

В поисках пропавшего вертолета была задействована авиация, однако на ночь поисково-спасательную операцию пришлось приостановить, ее возобновили после рассвета.