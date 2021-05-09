Китай заявил о циничном использовании США темы прав человека Фото: REUTERS

Вашингтон использует тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для оказания давления на другие страны, не желающие подчиняться и уступать. Такое заявление сделал глава Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами (КНОДЗ) Линь Сунтянь, отметив, что права человека не являются монополией или привилегией США.

«Права человека - это не привилегия или монополия США, а общее стремление всего человечества. Обеспечение равных прав и свобод … независимо от национальности, этнической принадлежности или культуры, является неотъемлемой частью международного дела в области прав человека», - заявил глава КНОДЗ в ходе семинара, посвященного борьбе с бедностью, развитию и правам человека в Китае.

По его словам, США и заботятся только о своих интересах и гегемонии, а не о реальных правах человека. Вашингтон, как он отметил, «больше не имеет права» и должен «стыдиться говорить о правах человека».

Линь Сунтянь указал на то, что для сохранения своей гегемонии и обслуживания корыстных интересов США использует тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для подавления стран, которые не желают подчиняться им или уступать в каком-либовопросе.