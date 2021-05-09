В Совфеде назвали провокацией высадку американских военных в Эстонии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Североатлантический альянс нарушил ранее данное обещание в отношении Эстонии. Так первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал американские военные маневры в прибалтийской стране, назвав высадку военнослужащих США провокацией.

«Без сомнения, это самая настоящая провокация, то, что они прислали в Эстонию свой контингент, - это считается нормой. Причем когда-то обещали, что эта страна будет пассивным членом НАТО, а сейчас ее превращают в активную мишень для возможного ответного удара», - отметил политик в беседе c RT.

Джабаров заявил, что подобное поведение Североатлантического альянса следует расценивать как пример двойной морали, напомнив, что ранее маневры российских войск, которые проводились на территории нашей страны, оценивались как угроза.

Напомним, на этой недели вЭстонии начались крупнейшие за 25 лет военные учения США. Как писал сайт kp.ru, учения Swift Response пройдут в 16 европейских странах с участием 28 тысяч военнослужащих