Около 120 человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Шанхае. Фото: Иван Каргапольцев/ТАСС

Русскоязычные жители Шанхая отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне праздничным концертом и шествием «Бессмертный полк». Об этом сообщил российский генконсул в Шанхае Александр Шманевский.

По традиции празднование Дня победы в Шанхае состоялось на открытой площадке российского генконсульства, которое располагается на берегу реки Хуанпу, где в этом году собрались 120 человек, в число которых, помимо россиян, вошли граждане Казахстана, Белоруссии, Украины и других стран бывшего СССР.

Российский генконсул отметил, что высшая ответственность заключается в сохранении памяти о подвигах ВОВ, о победе над «полчищами зла». По его словам, в этом заключается залог «живой связи поколений, жизненной силы и непобедимости России, а также предупреждение тем, кто когда-нибудь возмечтает сделать попытку покорить нашу страну, поработить наш народ».

Профессиональный казачий творческий коллектив «Стан» и детский хор из учебного заведения при российском генконсульстве устроили праздничный концерт для собравшихся, после чего состоялось шествие «Бессмертного полка». В конце мероприятия участники запустили в небо воздушные шары.

Шествие «Бессмертного полка» уже провели и в Сиднее. Представители русскоязычной общины Австралии устроили шествие и праздничный митинг в городском парке Уэверли, где находится мемориал павшим советским воинам, погибшим во Второй мировой войне.