Минтруд не собирается делать майские праздники длинными на постоянной основе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство труда не собирается делать майские праздники длинными на постоянной основе. Такое заявление сделал Катков.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать праздничные выходные в этом мае непрерывными, но отметила, что такой шаг необходим для стабилизации эпидемиологического прогноза в стране. Российский лидер согласился. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что введенные дополнительные выходные не будут обязательными для предприятий с непрерывным циклом работы, а также ненормированным графиком.