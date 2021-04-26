Песков рассказал, кого не коснутся длинные майские выходные

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дополнительные выходные, которые были объявлены между майскими праздниками, не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация», - заявил представитель Кремля, комментируя вопрос, для всех ли обязателен указ главы государства об объявлении нерабочими дней между майскими праздниками.

Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила президенту России Владимиру Путину сделать праздничные выходные в мае непрерывными, указав на то, что подобное решение позволит сделать эпидемиологический прогноз более стабильным. Президент согласился.

По производственному календарю праздничными нерабочими днями считаются 1 и 9 мая. При пятидневной рабочей неделе первые две рабочие недели мая должны были быть четырехдневными, то есть дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.