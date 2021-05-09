Украина и США проводят совместные военные учения в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские пограничники проводят совместные учения с кораблями американской береговой охраны в Черном море, где отрабатывают «слаженность действий». Об этом сообщила госпогранслужба Украины.

Напомним, на этой недели в Эстонии начались крупнейшие за 25 лет военные учения США. Как писал сайт kp.ru, учения Swift Response пройдут в 16 европейских странах с участием 28 тысяч военнослужащих. Кроме того, в период с 20 мая по 22 июня НАТО проведет военные учения Steadfast Defender 2021, в котором одновременно задействует до 9 тысяч военнослужащих на южном фланге альянса - в Румынии, Венгрии, Болгарии и Португалии - с отработкой переброски подкреплений из США.