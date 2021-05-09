Пролет авиации над Красной площадью завершил парад Победы в Москве

Парад Победы в Москве завершился пролетом авиации над Красной площадью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пролет авиации над Красной площадью в Москве завершил парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в воскресенье, 9 мая.

В этом году полет авиации открыли сразу три тяжелых военно-транспортных вертолета Ми-26. Это случилось впервые за всю историю проведения парадов в Москве, поскольку вести в одном строю стразу три тяжелых вертолета считают достаточно трудной задачей.

Позже в воздухе пролетели пять многоцелевых вертолетов Ми-8, а замыкали пролет ударные тройка вертолетов из Ми-28Н «Ночной охотник», Ка-52 «Аллигатор», Ми-35.

Парад Победы в Москве завершился пролетом авиации над Красной площадью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, над столицей пролетели три самолета Ил-76, стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, способные переносить крылатые ракеты, а также новейшие истребители Су-57, четыре истребителя Су-35С, два самолета-заправщика Ил-78, Ту-160, фронтовые бомбардировщики Су-24, и другая авиационная техника.

Парад завершился пролетом шести штурмовиков Су-25, раскрасившими небо над Москвой в цвета российского триколора.

Парад Победы в Москве завершился пролетом авиации над Красной площадью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полеты военных самолетов и вертолетов над столицей были на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.