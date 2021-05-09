Путин возложил венок к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер Владимир Путин после парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в воскресенье, 9 мая вместе с находящимся в Москве президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном почтил память погибших воинов, возложив венки к могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

По традиции глава государства после парада пешком прошел от площади до Александровского сада, где солдаты Президентского полка во время церемонии устанавливают венок от имени российского лидера у Вечного огня.

Президент также возложил цветы к стелам городов-героев у стен Московского Кремля, в том числе к стелам Киева и Одессы

Напомним, прах неизвестного советского воина был перенесен из братской могилы в Подмосковье и в торжественной обстановке перезахоронен в Александровском саду в 1966 году. Позже на этом месте был открыт мемориал, ключевым элементом которого стал Вечный огонь, а также аллея городов-героев, среди которых Новороссийск, Брестская крепость, Тула, Ленинград, Киев, Сталинград, Севастополь, Минск, Одесса, Керчь, Мурманск и Смоленск.