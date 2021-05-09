Испанцы отметили первую ночь без локдауна танцами на улице Фото: REUTERS

Жители Испании уличными танцами решили отметить первую ночь без жестких ограничений, которые были введены на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Режим чрезвычайной ситуации действовал в стране с октября 2020 года, и истек в субботу, 8 мая, в 22:00 по местному времени.

Испанцы отметили первую ночь без локдауна танцами на улице Фото: REUTERS

В Мадриде в ночь на воскресенье, 9 мая, испанцы заполнили городские кварталы, а также центральную площадь Пуэрта-дель-Соль, где танцевали и скандировали различные лозунги.

Испанцы отметили первую ночь без локдауна танцами на улице Фото: REUTERS

В Барселоне несколько сотен жителей собирались в разных частях города ночью, в том числе у здания Верховного суда. Граждане также устроили танцы без масок, употребляли алкоголь на улицах, пренебрегали социальной дистанцией.

Испанцы отметили первую ночь без локдауна танцами на улице Фото: REUTERS

Отмена режима чрезвычайного положения позволит жителям Испании не только посещать бары или собираться на пикники в парке, но и путешествовать между регионами. Локдаун также вводил ограничения на несрочные поездки, и теперь многие могут навестить родных и друзей, живущих в других городах.