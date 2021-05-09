В Киеве задержан подросток, "зиганувший" ветерану

В Киеве подросток в балаклаве на лице встретил нацистским приветствием ветерана, который пришёл в парк Вечной Славы в Киеве 9 мая 2021 года, сообщает украинское издание "Страна".

Пресс-служба полиции Киева сообщила, что уже установила личность националиста. Им оказался 16-летний житель Киева. В отношении него составили административный протокол о мелком хулиганстве.

Также сообщается, что инцидент произошёл возле парка Вечной Славы, куда в день годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветераны пришли возложить цветы.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что общественный деятель, публицист и правовед Татьяна Монтян пронесла на акции "Бессмертный полк" в Донбассе портрет деда президента Украины Владимира Зеленского.

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