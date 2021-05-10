В МВД рассказали о самых распространенных способах мошенничества в России Фото: Александр ГЛУЗ

Министерство внутренних дел России рассказало о трех наиболее опасных способах хищения денег с банковских счетов, которые используют мошенники.

Основным и наиболее опасным методом хищения в ведомстве назвали направление в банки распоряжений о перечислении денег на счета, подконтрольные преступникам.

Вторым распространённым способом мошенничества является звонок злоумышленника своим потенциальным жертвам на мобильные телефоны. В таком случае мошенники «выманивают» у клиентов банков конфиденциальную информацию, после чего «тайно проникают в систему дистанционного банковского обслуживания и похищают хранившиеся там деньги».

«В других случаях аферисты побуждают потерпевшего к самостоятельному совершению действий по переводу денежных средств», - приводит ТАСС пояснение министерства.

В ведомстве предупреждают, что жертвой таких мошенников может стать любой человек, если не будет следовать простым правилам безопасности.

Напомним, ранее в Центробанке дали совет, как защитить сбережения от интернет-мошенников. Как писал сайт kp.ru ранее регулятор представил статистику, согласно которой потери россиян от действий кибермошенников в прошлом году выросли в полтора раза по сравнению с 2019 годом и составили почти 10 млрд рублей.