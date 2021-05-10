Экономисты спрогнозировали новый мировой кризис в 2025 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономисты предрекли новую волну экономического кризиса, которая, согласно их прогнозам, начнется в 2025-2026 годах. Об этом говорится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Эксперты говорят о том, что нынешнее монетарное стимулирование сильно разгонит рынки, что со временем приведет к их перегреву. «Охладить» экономику, по их мнению, сможет только очередной циклический спад. Специалисты также отмечают, что в развитых странах кризис может начаться и раньше. В свою очередь Россия может преодолеть его при использовании определенных сценариев.

В таких кризисных условиях экономисты предусматривают три основных внутренних сценария для развития экономики России, среди которых новая индустриализация, социальный разворот или стабилизация.

Первый сценарий, так называемая «новая индустриализация», включает в себя реализацию в мире основного прогноза экономического роста, благодаря которому в нашей стране будет возможным активное стимулирование инвестиций, а также совершение технологического обновления производств и рост производительности труда, что может привести к увеличению заработных плат и потребления.

Второй сценарий, получивший название «социальный разворот», предусматривает обеспечение экономического роста в стране за счет увеличения зарплат в бюджетной сфере, а также минимального размера оплаты труда (МРОТ) и пенсий.

Третий сценарий, «стабилизация», говорит о реакции на структурный кризис в мировой экономике. Он характеризуется отсутствием явных действий по стимулированию роста и импортозамещением.