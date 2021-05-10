В России 10 мая 2021 года выявлено 8 465 новых случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 465 случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, по состоянию на понедельник, 10 мая 2021 года, общее число заболевших COVID-19 за все время пандемии в стране возросло до 4 888 727 человек. Такие данные приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно приведенным данным Оперштаба, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусной инфекцией выявили в 82 российских регионах. Наибольшее число заразившихся зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост инфицированных составил 2896. Второе место по количеству заболевших остается за Санкт-Петербургом, где зарегистрировали 724 заразившихся. Тройку замыкает Московская область с показателем 649.

Кроме того, зарегистрировали 321 летальных исхода, а вылечили 6 774 пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами инфекции в России стали 113 647 заразившихся, всего выздоровели 4 502 906 человека.