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В мире10 мая 2021 12:04

В Лондоне спасли застрявшего в Темзе кита

Млекопитающее переместили в безопасное место
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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В Лондоне спасли застрявшего в Темзе кита

В Лондоне спасли застрявшего в Темзе кита

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британские спасатели провели операцию по спасению детёныша кита, который застрял в одном из шлюзов в реке Темза в районе юго-западной части Лондона.

Как передает британская вещательная корпорация BBC, млекопитающее переместили в безопасное место. Отмечают, что ветеринар займется оценкой состояния животного. По итогам проверки будет принято решение о выпуске кита на волю.

Согласно данным телеканала, представители спасательных служб прибыли на место происшествия в 21:00 (23:00 мск), спустя четыре часа кита длиной примерно 3-4 метра удалось транспортировать в безопасное место.

В спасении кита принимали участие представители Королевского национального института спасательных шлюпок, а также пожарные команды и дайверы.

Уточняется, что данная особь относится к виду малых полосатиков, которые обычно встречаются в северной части Атлантического и Тихого океанов.