Жители Турции назвали страны НАТО русофобами и устыдились из-за предстоящих учений

Турки устыдились из-за участия страны в предстоящих учениях НАТО: "Русофобская организация" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели турецкого издания Haber7 негативно высказались по поводу сообщения о том, что с 17 мая по 2 июня турецкие военные примут участие в крупнейших учениях НАТО Defender Europe-21, к которым привлекут не являющихся членами Северного альянса Молдавию, Грузию, Украину.

«Нам нужно придумать оправдание и не участвовать в этих учениях», - написал один из пользователей.

Другие назвали альянс русофобской организацией и призвали прекратить лицемерие. Еще один из комментаторов полагает, что 26 стран альянса «не стоят одной России», и назвал их объединение против одного государства позором.

«А как же сильнейшая в мире Америка? Пусть попробует разобраться с Россией в одиночку», - отметил другой.

Кто-то из комментаторов напомнил, что такие крупные учения стоят миллиарды долларов, которые можно было бы потратить на покупку вакцин от коронавирусной инфекции, чтобы передать препараты бедным странам.

Напомним, после завершения Defender Europe-21, в период с 20 мая по 22 июня НАТО проведет военные учения Steadfast Defender 2021, в котором одновременно задействует до 9 тысяч военнослужащих на южном фланге альянса - в Румынии, Венгрии, Болгарии и Португалии - с отработкой переброски подкреплений из США.