Вильфанд предсказал перепады температур и дожди в России в мае 2021 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидает жителей России в мае этого года. По словам метеоролога в эфире Радио «Комсомольская правда», в стране будут наблюдаться резкие перепады температур и дожди.

- Мы все соскучились настоящему теплу после зимы, по летней погоде. Но мы же живем в умеренных широтах, так не бывает. Обязательно будут перепады температуры. Сейчас погода по-настоящему летняя, температура опережает свой климатический график примерно на месяц. Но, конечно же, будут и понижения температуры, и будут опять дожди, - сообщил эксперты.

По прогнозу Романа Вильфанда, значительное похолодание в скором времени будет на юге европейской России, в Ростовской области, в Краснодарском крае, в Ставрополье. В некоторых регионах понижение температуры может дойти до отрицательных значений и даже заморозков.

Несмотря на это, еще пару дней жители европейской части России могут наслаждаться теплой погодой: температура завтра повысится до 20-22 градусов по Цельсию.