Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Российский президент Владимир Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги, который проходит в понедельник, 10 мая, в Сочи.

- Мало того, что вы делаете свою жизнь ярче и содержательнее, вы подаете замечательный пример миллионам людей. Спасибо вам за это, - подчеркнул глава государства, обращаясь к участникам Ночной лиги.

Российский лидер вышел на лед в красном свитере под традиционным для него в таких матчах номером 11 . Этим вечером в ледовом дворце «Большой» проходит финальный этап Ночной хоккейной лиги, в рамках которого состоится традиционный гала-матч с участием легенд отечественного хоккея.

В предыдущий раз Владимир Путин играл в матче Ночной хоккейной лиги в декабре 2019 года на катке на Красной площади. В гала-матчах в рамках финальных турниров Ночной лиги в Сочи глава государства выходил на лед регулярно, в последний раз - в мае 2019 года. В прошлом году данное спортивное мероприятие не проводилось на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Ночную хоккейную лиги основали в 2011 году по инициативе Владимира Путина и легенд отечественного хоккея. Основной задачей этой лиги является развитие массового хоккея в России и организация любительских соревнований по хоккею, доступных всем слоям населения.