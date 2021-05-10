Российские Су-27 сопроводили военные самолеты Франции над Черным морем Фото: Александр КОЦ

Российские истребители Су-27 сопроводили самолеты тактической авиации военно-воздушных сил Франции над акваторией Черного моря. Об этом в понедельник, 10 мая, говорится в сообщении Национального центра управления обороной России.

Сегодня вечером российские средства воздушного контроля обнаружили иностранные военные самолеты, которые приближались к государственной границе России. Для идентификации и перехвата целей в воздух подняли истребители Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

- Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как самолеты тактической авиации Mirage-2000 французских военно-воздушных сил и сопроводили их над водами Черного моря, - говорится в сообщении центра.

Государственная граница России не была нарушена. Весь полет российских воздушных судов прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.