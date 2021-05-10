Байден заявил об отсутствии доказательств причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джозеф Байден заявил, что не располагает свидетельствами и доказательствами причастности России к кибератаке на Colonial Pipeline. Тем не менее, он намерен поднять этот вопрос в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом президент США заявил в понедельник, 10 мая, в ходе беседы с журналистами в Белом доме.

- От наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна к данной атаке, но есть свидетельства того, что вирус-вымогатель находится в России. Я намерен обсудить этот вопрос с российским президентом во время встречи, - сказал Джозеф Байден.

Он отметил, что власти Соединенных Штатов работают над тем, чтобы привлечь хакеров в деле Colonial Pipeline к ответственности. Байден также сообщил, что его план по поддержке экономики предусматривает инвестиции в укрепление кибербезопасности критической инфраструктуры государства.

Ранее советник американского президента по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалл сообщил, что в Белом доме не подтверждают слухи о причастности России к кибератаке на крупнейшую американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline.