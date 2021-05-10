Директор по связям с общественностью «Спартака» Фетисов попал в реанимацию после избиения

Директор по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов был доставлен в медицинское учреждение после избиения. Об этом в понедельник, 10 мая, сообщило издание «Спорт-экспресс».

Отмечается, что в настоящее время Антон Фетисов, который стал директором департамента клуба в прошлом году, находится в реанимации. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму.

В июне минувшего года перед началом сезона предыдущий руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Лисин покинул свою должность, а в июле департамент возглавил 42-летний Антон Фетисов. До ФК он работал директором по связям с общественностью «БКС Банка», а в начале 2000-х годов работал в московском «Динамо».