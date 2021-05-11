Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в нескольких регионах России

Роман Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На этой неделе, с 10 по 16 мая 2021, температура воздуха превысит климатическую норму в центре Европейской России, а в Урал, Сибирь и Приволжский федеральный округ придёт тепло, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Синоптик также отметил, что в Центральном федеральном округе всю неделю будет от 19 до 25 градусов тепла.

- Понятно, что это летняя погода. Такая температура, конечно, выше нормы и очень существенно в центре Европейской России. В Москве одиннадцатого мая — примерно на два градуса, двенадцатого мая —уже на три градуса, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого — на 4,5 градусов выше нормы, - уточнил Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.