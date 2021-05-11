Установлена личность одного из стрелявших в казанской гимназии Фото: СОЦСЕТИ

Полицейские установили личность одного из устроивших стрельбу в казанской гимназии № 175 на улице Файзи. Парня зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет.

По данным источников, он сам учился в данном образовательном учреждении и закончил его четыре года назад. После учебы поступил в колледж на айтишника, сообщает ФАН.

Мотивы, которыми руководствовался молодой человек, пока не ясны. Предположительно, во время учебы у него не сложились отношения с педагогами и учениками.

Родные Ильназа отрицают его религиозность, они не замечали, чтобы парень высказывал плохих мыслей и тем более, намеревался мстить за былые обиды.

Парень закончил эту гимназию 4 года назад Фото: СОЦСЕТИ

Личность второго преступника пока не установлена. Он забаррикадировался на 4 этаже, примерно через час его удалось ликвидировать, сообщает Пятый канал.

Двое неизвестных ворвались в здание гимназии и открыли огонь 11 мая, сразу после начала занятий. После стрельбы был слышен взрыв, в коридорах выбиты двери.

Многие дети, чтобы спастись, прыгали в окна. Есть информация, что двое школьников разбились при падении. Сообщается о 11 погибших и 32 раненых.

На место стянуты силовики, прибыл глава минздрава Республики Татарстан Марат Садыков, а также президент Татарстана Рустам Минниханов.