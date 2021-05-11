"Сегодня убью биомусор": Напавший на школу в Казани сообщил о своих планах в Телеграм-канале

Стрелка уже задержали Фото: Оперативная съемка

Напавший на школу в Казани сообщил о своих планах в Телеграм-канале.

- Я как бог, хочу, чтобы все признали себя моими рабами. Вы должны делать абсолютно всё, что я захочу. <...> В мире не должно остаться живности, это ошибка вселенной, - сказано в первом сообщении канала.

В остальных сообщениях открывшего стрельбу сказано: "Я явился в этот мир мир в облике человека, чтобы избавиться от всех вас", "Сегодня убью огромное количество биомусора".

Устроивший стрельбу в школе Казани хотел, чтобы в "нем признали бога" Фото: скриншот

По данным КП-Казань, один из участников стрельбы - 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали. Ранее появилась информация, что напавших на школу было двое, но в МВД Татарстана это опровергли.

Напомним, что в результате нападения погибли семь детей и одна учительница. Десятки человек находятся в больнице.