Спецборт МЧС эвакуирует в Москву пострадавших при стрельбе в школе в Казани. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецборт МЧС России готовится к вылету в Казань для эвакуации пострадавших после стрельбы у школы в Казани. На борту находятся врачами и психологами, которые окажут помощь пострадавшим во вторник, 11 мая.

Сообщение о стрельбе в гимназии № 175 поступило правоохранителям ранее во вторник. По предварительным данным, два человека вошли в школу с оружием и открыли огонь.

Согласно последним данным в результате стрельбы погибли 11 человек, число раненых выросло до 32. На момент происшествия в школе находились 714 детей, около 70 сотрудников, из которых 52 — преподаватели.

Президент РФ Владимир Путин уже выразил соболезнования семьям погибших.