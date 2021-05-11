Президент Татарстана поручил отменить занятия во всех школах Казани 12 мая. Фото: Егор Алеев/ТАСС.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил отменить занятия во всех школах Казани 12 мая после стрельбы. Напомним, ранее в гимназии № 175 двое злоумышленников открыли стрельбу.

"12 мая во всех школах Казани отменены занятия. По поручению президента республики [Рустама Минниханова] будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы президента.

Согласно последним данным в результате стрельбы погибли 11 человек, 32 получи ранения.

Одного из стрелявших задержали сотрудники ФСБ, второго ликвидировали. Злоумышленник отказался сдаться правоохранителям. По предварительным данным, его застрелили ответным огнем.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Спецборт МЧС вылетел в Казань для оказания экстренной помощи пострадавшим.