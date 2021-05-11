Школу в Казани, где произошла стрельба, охраняла вахтерша

Казанскую школу, где произошла стрельба, охраняла вахтерша. Фото: АЛЕЕВ Егор/ТАСС

Школу в Казани, где произошла стрельба 11 мая 2021 года, охраняла только вахтерша. Также была установлена тревожная кнопка. В последний раз при охране школы задействовали ЧОП три года назад.

- В этом и прошлом учебном годах деньги на охрану с родителей не собирали. В штате гимназии работает вахтерша, муниципалитетом была установлена тревожная кнопка. ЧОП работало в гимназии около трех лет назад. В настоящее время услуги данного ЧОП оплачены в полном объеме, — сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на замдиректора школы.

Напомним, что днем 11 мая злоумышленник открыл стрельбу в казанской гимназии №175. По последним данным, в результате произошедшего погибли 8 человек, среди которых семеро — дети. Еще 32 человека пострадали. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

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