Семьям погибших при стрельбе в школе в Казани выплатят по 1 миллиону рублей

Семьям погибших при стрельбе у школы в Татарстане выплатят по 1 миллиону рублей. Фото:Егор Алеев/ТАСС.

Власти Татарстана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при стрельбе в школе в Казани. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

"Правительство республики по поручению президента готовит постановление по организации выплат: [по] 1 млн семьям погибших, 400 тыс. - людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тыс. - легкой степени [тяжести]", - сказано в сообщении.

Напомним, что 12 мая в Татарстане объявлен днем траура. Согласно указу президента республики все занятия в учебных заведениях отменены.

Напомним, что 11 мая неизвестный вошел в гимназию №175 и открыл стрельбу. В результате восемь человек погибли, 32 ранены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося. Злоумышленник задержан.

Президент РФ Владимир Путин вызил соболезнования родным и близким погибших.