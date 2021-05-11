ВОЗ признала особую опасность индийского штамма коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения повысила степень опасности «индийского» штамма коронавируса. Если раньше он имел статус «вариант интереса», теперь эксперты признали, что он вызывает беспокойство на глобальном уровне.

Руководитель подразделения по новым болезням в ВОЗ Мария Ван Керкхове сообщила, что такой статус получают вирусы, которые считаются более заразными и устойчивыми к современным методам лечения.

Она напомнила, что «индийский» штамм имеет сразу три мутации и распространяется гораздо быстрее обычного штамма COVID-19.

«Поэтому мы классифицируем это как „вариант беспокойства“ на глобальном уровне», — отметила в интервью телеканал CNBC.

Ранее в Индии были зафиксированы случаи мукоромикоза или по другому "черной плесени". Болезнь чаще всего стала поражать тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, в особенности кто проходил терапию ИВЛ. Из-за нее у больных возникают некротические поражения в носу и на небе.

Специалисты также выяснили, что для больных диабетом, раком и ВИЧ эта болезнь представляет смертельную опасность.