Генпрокурор Украины подтвердил, что Медведчуку и Козаку предъявили обвинения в госизмене Фото: REUTERS

Украинский генеральный прокурор подтвердила, что глава политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и депутат Верховной Рады Украины Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении ресурсов в Крыму, им уже предъявлены обвинения по двум статьям.

Напомним, накануне украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что депутатам Рады Медведчуку и Козак предъявили обвинения в государственной измене. Местные СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме Медведчука в Киеве, а также в офисе его партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

- Сегодня после кропотливой работы правоохранителей Медведчуку Виктору и Козаку Тарасу предъявлены обвинения в совершении госизмены и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму, - заявила в ходе брифинга во вторник, 11 мая, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

При этом она утверждает, что в действиях сотрудников правоохранительных органов страны «нет никакой политики».