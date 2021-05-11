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В мире11 мая 2021 18:29

Генпрокурор Украины подтвердил, что Медведчуку и Козаку предъявили обвинения в госизмене

Украинских парламентариев также подозревают в расхищении ресурсов в Крыму
Ксения АНУФРИЕВА
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Генпрокурор Украины подтвердил, что Медведчуку и Козаку предъявили обвинения в госизмене

Генпрокурор Украины подтвердил, что Медведчуку и Козаку предъявили обвинения в госизмене

Фото: REUTERS

Украинский генеральный прокурор подтвердила, что глава политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и депутат Верховной Рады Украины Тарас Козак подозреваются в государственной измене и расхищении ресурсов в Крыму, им уже предъявлены обвинения по двум статьям.

Напомним, накануне украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что депутатам Рады Медведчуку и Козак предъявили обвинения в государственной измене. Местные СМИ сообщили, что сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в доме Медведчука в Киеве, а также в офисе его партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

- Сегодня после кропотливой работы правоохранителей Медведчуку Виктору и Козаку Тарасу предъявлены обвинения в совершении госизмены и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму, - заявила в ходе брифинга во вторник, 11 мая, генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

При этом она утверждает, что в действиях сотрудников правоохранительных органов страны «нет никакой политики».