Россия призвала Палестину и Израиль проявлять сдержанность Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия призвала Палестину и Израиль проявлять сдержанность и не предпринимать шагов, которые приведут к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом во вторник, 11 мая, говорится в заявлении официального представитель российского министерства иностранных дел Марии Захаровой, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что ситуация в Иерусалиме и вокруг сектора Газа остается крайне напряженной.

- Москва с глубокой озабоченностью воспринимает такое опасное развитие событий. Мы решительно осуждаем нападения на мирных граждан и призываем стороны проявлять сдержанность. Полагаем важным соблюдение закрепленного в иордано-израильском мирном договоре статуса-кво в отношении Святых мест в Иерусалиме и резолюций ООН по этому вопросу, - подчеркнула Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона будет последовательно добиваться устойчивого и комплексного палестино-израильского урегулирования.

Как писал сайт Kp.ru, этим вечером движение ХАМАС заявило, что запустило 130 ракет в сторону Тель-Авива и его окрестностей. В городе сейчас звучат сирены воздушной тревоги, работает система ПРО «Железный купол».