СК опроверг информацию о заложенном в школе в Казани взрывном устройстве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский Следственный комитет опроверг информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном в гимназии №175 в Казани, где сегодня в результате стрельбы погибли девять человек. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила официальный представитель правоохранительного органа Светлана Петренко в ходе беседы с журналистами.

- Распространяемая информация о заложенном Ильназом Галявиевым в гимназии взрывном устройстве не соответствует действительности. При входе в школу он на самом деле взорвал самодельное взрывное устройство, однако других бомб при осмотре места трагедии следователи не нашли, - отметила она.

Светлана Петренко подчеркнула, что вся достоверная информация о происшествии может исходить только от того правоохранительного органа, в чьем производстве находится уголовное дело по данному факту.

Как сообщал сайт kp.ru, российский следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту трагедии в казанской школе, правоохранители детально установят причины стрельбы в казанской гимназии.