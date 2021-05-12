Россияне рассказали, какой доход нужен для счастья Фото: Анастасия ОСИПОВА

Россияне хотели бы получать 173 тысячи рублей в месяц для того, чтобы чувствовать себя счастливыми. Такое исследования провел портал SuperJob, где отметили, что наиболее высокие запросы оказались у жителей Москвы, а самые скромные у представителей Кирова, Оренбурга и Липецка.

Как передает РИА Новости, по данным исследования, которое проводилось с 14 апреля по 10 мая, для ощущения счастья жителям России нужно в среднем 173 тысячи рублей в месяц, тогда как в январе для ощущения счастья россиянам достаточно было 166 тысяч рублей. Тем не менее в 2017 году запросы были выше - 184 тысяч рублей, однако уже в 2018 для счастья нужно было 159 тысяч, в 2019 - 161 тысяча, а в 2020 - 155 тысяч рублей.

Уточняется, что мужчинам в среднем для счастья нужно 192 тысячи, что гораздо больше, чем женщинам, которым достаточно 155 тысяч рублей. Россиянам до 24 лет хватит 130 тысяч рублей, а граждане в возрасте от 25 до 34 лет хотят для счастья 164 тысяч, от 35 до 44 лет – уже 198 тысяч рублей, от 45 лет - 195 тысяч рублей в месяц.

Как отмечается, жителям Москвы необходимо для счастья получать в месяц 224 тысячи рублей. Жители Владивостока хотят для счастья 200 тысяч рублей, Ростова-на-Дону - 195 тысяч, Санкт-Петербурга - 183 тысячи рублей. Скромнее всего запросы у жителей Кирова, Оренбурга и Липецка - 132, 136 и 137 тысяч рублей, соответственно.