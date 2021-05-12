Автошколы выступают против усиления контроля со стороны ГИБДД Фото: "КП" Архив

Специалисты группы «Безопасность дорожного движения», работающие при аналитическом центре российского правительства, выступают против инициативы, предоставляющей Госавтоинспекции проверять автошколы вместе с Рособрнадзором.

Как передает «Коммерсантъ», против поправок к законам «О полиции» и «О безопасности дорожного движения», которые усиливают контроль со стороны ГИБДД выступили глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

Зайцева считает, что принятие подобного законопроекта приведет к дублированию функций ведомств, а также «двойному административному прессу».

Близкий к разработке проекта источник уточнил изданию, что инициатива направлена на сохранение действовавшей ранее системы контроля, так как с 1 января 2021 года было отменено правило, по которому заключения Госавтоинспекции были обязательными для получения лицензии автошколы.

Как заявил сопредседатель группы Евгений Литвин, Министерство внутренних дел не сможет проигнорировать позицию рабочей группы «Безопасность дорожного движения», и поэтому в законопроект должны быть внесены поправки.